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24 Erzincanspor Başkanı Üzeyir Çalı istifa etti

TFF 3.

Lig 1. Grupta mücadele eden 24 Erzincanspor kulüp başkanı Üzeyir Çalı, sağlık sorunları ve işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.


24 Erzincanspor kulüp başkanı Üzeyir Çalı, yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü kulüp başkanlığından sağlık sorunları ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle istifa etti. 24 Erzincanspor kulübünden yapılan açıklamada başkanlığı süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür edilerek sağlıklı ve uzun ömürler temennisinde bulunuldu.

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