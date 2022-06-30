24 Erzincanspor Beyaz Grup'ta mücadele edecek

Lig'te 24 Erzincanspor'un da yer alacağı takımların grupları bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde 24 Erzincanspor, yeni sezonda beyaz grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım yer alırken, müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

24 Erzincanspor'un rakipleri ise şöyle: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Nazilli Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Batman Petrol Spor A.Ş., Bayburt Özel İdare Spor, Bitexen Düzcespor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, Menemenspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdman Yurdu Spor.