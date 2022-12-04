24Erzincanspor Amedspor'un liderliğine son verdi

lig Beyaz Grup lideri Amedspor ile Diyarbakır'da karşılaşan 24Erzincanspor sahadan 2-1'lik galibiyetle 3 puanı alan taraf oldu. 30 puanda kalan Amedspor liderliği kaybederek üçüncü sıraya geriledi.

Amedspor, ligin 17 haftasında kendi evinde karşılaştığı 24Erzincanspor'a 2-1 mağlup olarak liderlikten oldu. 30 puanda kalan Amed, üçüncü sıraya geriledi. Aldığı galibiyetle 26 puana yükselen 24Erzincanspor ligde 6'ncı sıraya çıktı.

Diyarbakır Stadyumunda oynanan Amedspor - 24Erzincanspor karşılaşmasının ilk yarısı 29'ncu dakikada Sinan Akaydın'ın attığı golle 24Erzincanspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısının 58. dakikasında Maksut Taşkıran 24Erzincanspor'un ikinci golünü kaydederek durumu 2-0'a getirdi. 84'ncü dakikada Amedspor Mehmet Gürkan Öztürk ile golü bularak skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma 24Erzincanspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. 90+3'de 24Erzincansporlu futbolcu Yunus Emre Çakır kırmızı kart gördü.

Önümüzdeki hafta sonu pazar günü kendi evinde Erokspor'u ağırlayacak olan 24Erzincanspor, ligde oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 24Erzincanspor, topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.