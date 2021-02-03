24Erzincanspor deplasmandan puan çıkaramadı

Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor, Kahramanmaraş deplasmanında 1-0 yenildi.

12 Şubat Stadyumunda oynanan ve Mustafa Aydın, Emin Barlas ile Kadir Akıllı hakem üçlüsünün yönettiği 21. hafta erteleme maçında Kahramanmaraş spora konuk olan 24Erzincanspor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kahramanmaraş sporun golünü Salim kaydetti.

24Erzincanspor elde ettiği 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrası topladığı 37 puan ile gurubunda 3. sırada yer aldı. 24Erzincanspor 14 Şubat Pazar günü Hekimoğlu sporu konuk edecek.