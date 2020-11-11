24Erzincanspor Gümüşhanespor'u 2-1'le geçti

Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Gümüşhanespor'u 2-1'lik skorla yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

24Erzincanspor, ligin 9'ncu haftasının ilk maçında Gümüşhanespor'u sahasında konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Furkan Bakan yönetti. Furkan Bakan'ın yardımcılıklarını ise Eren Özçelik ve Mehmet Kuru üstlendi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada ikinci yarının 56. dakikasında 24Erzincanspor Sefa Akgün ile gol buldu. 1- 0 öne geçen 24Erzincanspor 2 dakika sonra kalesinde golü gördü. 1-1 devam eden karşılaşmada 24Erzincanspor etkili pozisyonlarını sürdürdü. Maçın 77. dakikasında 24Erzincanspor Mustafa Ethem Erboğa ile buluduğu golle skoru 2-1'e getirdi. Maçın 90 dakikası 24Erzincanspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

24Erzincanspor hanesine yazdırdığı 3 puanla ligdeki puanını 20'e çıkardı. 24 Erzincanspor Lig Beyaz Grupta 20 puanla ikinci sırada yer alıyor.