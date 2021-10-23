24Erzincanspor kendi evinde Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı

2.
Lig 9'ncu hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor'u konuk eden 24Erzincanspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti
Hakemler: Feridun Daldaş, Ersin Erbay, Tolga Atasoy
24Erzincanspor: Murat Can Yıldız, Yunus Emre Çakır, Birhan Vatansever, İbrahim Can Köse (Dk.90 Emirhan Demir), Abdulcebrail Akbulut, Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Ozan Papaker (Dk. 84 Oktay Balcı), Sefa Akgün (Dk. 73 Atalay Yıldırım), Muhammed Demirci (Dk. 90 Emirhan Karagülle), Mustafa İnan (Dk. 73 Yusuf Avcılar)
Ankara Demirspor: Oğuz Çalışkan, Kamil İçer, Yusuf Akyel, Hasa Kaya, Serdar Eylik (Dk. 82 Ahmet Sivri), Engin Keleş (Dk. 82 Mustafa Fettahoğlu), Harun Aydın (Dk. 53 Mahmut Bilir), Umut Pusat (Dk. 75 Mücahit Can Akçay), Taner Koç (Dk. 53 Alim Harlak), Aykut Civelek, Rahmi Can Karadaş
Goller: Dk. 32 Mustafa İnan (24Erzincanspor), Dk. 86 Kamil İçer (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: Taner Koç, Rahmi Can Karadaş, Harun Aydın (Ankara Demirspor), Abdulcebrail Akbulut, Ozan Papaker, Mümin Talip Pazarlı, Emirhan Karagülle (24Erzincanspor)