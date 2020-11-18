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24Erzincanspor, Manisa ekibine 3-2 yenildi

TFF 2.

Lig Beyaz Grupta mücadele eden 24Erzincanspor, Manisa FK spora 3-2 yenilerek ligde üçüncü sıraya geriledi.


24Erzincanspor, ligin 11. haftasında sahasında Manisa FK sporu konuk etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahasında oynanan karşılaşmayı Burak Olcar yönetti. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını ise Abdurrahman Atabay ve Hüseyin Can üstlendi.


Karşılaşmanın ilk yarısında Manisa FK spor 21. dakikada Serdar Deliktaş'ın golüyle 1- 0 öne geçti. 36. dakikada penaltı atışını gole çeviren Nizamettin Çalışkan durumu 2-0'a getirdi. 24Erzincanspor 45+3'de Mustafa Ethem Erboğa ile bulduğu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.


Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar devam ederken 81. dakikada 24Erzincanspor penaltıdan Mustafa Ethem Erboğa'yla beraberliği getiren golü buldu.


Karşılaşmanın 86. dakikasında Serdar Deliktaş kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek Manisa FK spora galibiyeti getirdi.


Maç Manisa FK sporun 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Manisa FK, Erzincan deplasmanında aldığı 3 puanla ligdeki liderliğini sürdürerek puanını 32'e çıkardı.


24Erzincanspor ise 20 puanda kalarak 21 puana ulaşan Hekimoğluspor'un ardından üçüncülüğe geriledi.

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