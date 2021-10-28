24Erzincanspor teknik direktörü Kılıç istifa etti

Ligde kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupasından da elenen 24Erzincanspor'un teknik direktörü Erman Kılıç, istifa etti.

2. Lig takımlarından 24Erzincanspor teknik direktörü Erman Kılıç, istifa etti. Ligde oynadığı 8 maçta 7 puan toplayabilen ve 16'ncı sırada yer alan 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupasında da 52 Orduspor'a 3-1'lik skorla yenilerek elendi.

24Erzincansporlu taraftarların kötü gidişat karşısında yönetim ve teknik heyete yönelik artan tepkileri üzerine akşam saatlerinde kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Teknik direktör Erman Kılıç ile kendi isteği ile yollar ayrıldı" açıklaması yapıldı.