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24Erzincanspor Teknik Direktörü Kızıltan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Lig Beyaz gurupta mücadele eden 24Erzincanspor'un Teknik Direktörü Özcan Kızıltan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.


Kızıltan kendi sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, “Afjet Afyonsporla oynayacağımız maç öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Karantina sürecim başlamış olup, oynanacak olan Afjet Afyonspor ve İnegölspor maçlarında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim.


Teknik ekibime ve futbolcularıma güveniyorum. Ben olmasam da ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarına inanıyorum.


Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” dedi.

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