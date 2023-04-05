24Erzincanspor Teknik Direktörü Yıldırım: “Çıkacağımız her maç bizim için final”

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor'un yeni çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım imza töreninde yaptığı konuşmasında, ligde kalan her maça final maçı gibi çıkacaklarını belirterek, “Her maçımız final. Her maça final maçı gibi çıkacağız. Hedefimiz 8'de 8 yaparak şampiyonluğa yürümek” dedi.

“Hedefimiz play-off değil şampiyonluk”

24Erzincanspor Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'la sezon sonuna kadar opsiyonlu olarak sözleşme imzalandı. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar hedeflerinin play-off değil şampiyonluk olduğunu belirterek, “Adaylık sürecimiz boyunca bu takımın en önemli problemi olan teknik direktörlük kısmını hep düşündük. İlk günden beri de Ahmet hocamız da bizim aklımızdaydı. O da şükür bizleri kırmadı. Önümüzde ki son 8 maçı final olarak görüyoruz biz. Her maça final olarak çıkacağız. Bizim play-off hedefimiz yok, şampiyonluk hedefimiz var. Bunu da hocamızla konuştuk, görüştük” dedi.

“Çıkacağımız her maç bizim için final”

24Erzincanspor'a imza atan teknik adam Ahmet Yıldırım ise, ligde kalan 8 maça final maçı gibi çıkacaklarını belirterek, “Her maçımız final. Bu final maçlarına Bursa ile başlıyoruz. Allah nasip ederse play-off mücadelesine kalmak ve buradan da direkt çıkabilmek umuduyla buraya geldik. Oyuncuların birçoğunu tanıyorum zaten. 8'de 8 yapmak hedefimiz ve play-offta da hep beraber şampiyonluk yaşamak. Bunu için geldik. Bu heyecanı görüyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor, çok heyecanlandırıyor. İnşallah bunu sizlerle beraber başaracağı” ifadelerini kullandı.