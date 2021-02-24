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24Erzincanspor Uşak sporu 2-0'la geçti

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 24. hafta mücadelesinde Uşak sporu konuk eden 24Erzincanspor 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.


Müstakil Atletizm sahasında oynanan ve Ömer Faruk Turtay'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonlandı.


24Erzincanspor, Ethem Erboğa ile 75. dakikada penaltıdan golü bularak 1-0 öne geçti.


Maçta baskısını sürdüren 24Erzincanspor Ethem Erboğa ile maçı 2-0'a taşıdı.


24Erzincanspor mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 44 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.


24Erzincanspor 25. hafta mücadelesinde 4 Mart Perşembe günü deplasmanda Hacettepe spora konuk olacak.

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