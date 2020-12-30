24Erzincanspor zorlu deplasmandan 1 puan ile döndü

lig Beyaz gurup 18. hafta mücadelesinde Ankara Demirspor ile karşılaşan 24Erzincanspor 0-0'lık skorla 1 puan alarak döndü.

24Erzincanspor, TCDD Ankara Demirspor stadyumunda Ankara Demirspor ile oynanan ve Veli Karakaya'nın yönettiği maçta 0-0 berabere kaldı.

Mücadeleye iyi başlayan 24Erzincanspor özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklardan gol ararken ev sahibi takım Ankara Demirspor'a pozisyon vermediği mücadelenin devresi 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da galibiyeti isteyen taraf görüntüsü veren ve birçok pozisyon bulan 24Erzincanspor bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince galibiyeti kaçıran taraf oldu. 24Erzincanspor zorlu Ankara deplasmanında aldığı 1 puan ile puanını 32 yaparak 3. sırada yer aldı.

24Erzincanspor 19. hafta mücadelesinde kendi sahasında 6 Ocak 2021 Çarşamba günü Sancaktepe FK spor ile mücadele edecek.