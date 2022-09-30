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24Erzincanspora 28 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 24Erzincanspora 28 bin TL para cezası kesildi.


PFKD'nın 29.09.2022 tarih ve 13 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı.


24Erzincanspor kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan 24Erzincanspor-Menemen Futbol Kulübü TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.


Ayrıca, Menemen FK kaleci antrenörü Kıvanç Bozkurt'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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