24Erzincansporda hedef galibiyet

Lig Beyaz gurup 22. hafta mücadelesinde, 24Erzincanspor kendi sahasında konuk edeceği Hekimoğlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

24Erzincanspor, ilk devre Trabzon'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan mücadelenin rövanşında galip gelmek ve 3 puan alarak şampiyonluk iddiasını devam ettirmek istiyor. Hafta boyunca çalışmalarını galibiyet için sürdürdüklerini belirten 24Erzincanspor Sportif Direktörü Erman Kılıç, “Son 3 maçımızda iyi oynamamıza rağmen galip gelemedik. Geçen haftayı bay olarak geçtik. Bu hafta sahamızda oynayacağımız gurubumuzun iddialı ekiplerinden Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Mutlak galip gelmek ve rakibimizin puan olarak üzerine çıkmak istiyoruz. Hafta boyunca çok iyi çalıştık. Ahmet Kaan ve Batuhan'ın sakatlıkları bulunuyor. Büyük ihtimal bu maçta oynayamayacaklar. Kaptan Mümin'de sarı kart cezalısı, bizler sakat ve cezalı oyuncularımızın arkasına sığınmadan oyunumuzu oynamak, galip gelmek ve 3 puan alarak rakibimizin üzerine çıkmak istiyoruz” dedi.

24Erzincanspor oynadığı 20 maç sonunda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonrası bir maç eksiği ile topladığı 37 puan ile gurubunda dördüncü sırasında bulunuyor.