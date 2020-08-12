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24Erzincanspor'da Kızıltan dönemi

TFF 2.

Lig'e yükselen 24Erzincanspor teknik direktörlük için Özcan Kızıltan ile anlaştı.


Bu sene Lig'e yükselen ve Teknik Direktör Kemal Kılıç'la yolları ayıran 24Erzincanspor, kariyerinde Bucaspor, Göztepespor, Tarsusspor ve Bayburtspor'da şampiyonluk yaşayan Özcan Kızıltan ile anlaştı.


En son Nevşehir Belediyespor'u çalıştıran Kızıltan, bugün 24Erzincanspor tesislerinde imzayı attı. 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, Kızıltan'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Lig'de en üst sırada yer almak için mücadele edeceklerini söyledi.

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