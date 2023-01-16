24Erzincanspor'dan gol şov!

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor deplasmanda Tarsus İdman Yurduspor'a gol olup yağdı. Maçtan 4-0'lık skorla galip ayrılan 24Erzincanspor ligdeki puanını 33'e çıkardı.

Dün Tarsus stadyumunda oynanan ve Lütfullah Aslan, Uğur Önay, Bülent Korkmaz hakem üçlüsünün yönettiği ikinci devrenin ilk karşılaşmasına 24Erzincanspor; Hayrullah, Samet, Sinan, İbrahim, Mete, Maksut, İlker, Sefa, Ömer, Yasin, Enes ilk 11'e sahaya çıktı.

90 dakika sonunda 24Erzincanspor İbrahim'in 2, Maksut ve Burak'ın attığı gollerle sahadan 4-0'lık galibiyetle Erzincan'a doğru yola çıktı.

24Erzincanspor aldığı bu galibiyetle 3 puan alarak 33 puanla ligde 6. sıraya yerleşti. Ligde lider Amedspor ile arasında 4 puan farkı olan 24Erzincanspor taraftarını sevindirirken haftaya kendi sahasında ligin son sıralarındaki Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak.