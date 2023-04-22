İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

24Erzincanspor'dan maça davet

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar, Erzincan’da pazar günü oynanacak Çorumspor maçına taraftarları davet etti.

24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar, Erzincan'da pazar günü oynanacak Çorumspor maçına taraftarları davet etti.


TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincansporda bayramlaşma programı gerçekleşti. Kulüp tesislerinde futbolcular ile yönetim kadrosu bayramlaştı.


24Erzincanspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akpınar bayramlaşma programı sonrasında yaptığı konuşmada hafta sonu lider Çorumspor ile oynanacak karşılaşmaya tüm Erzincanlıları davet etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.