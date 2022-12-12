24Erzincanspor'dan tribündeki taraftarın kalp krizi geçirerek ölmesine ilişkin açıklama

Erzincan'da dün oynanan TFF 2. Lig karşılaşmasının sonlarına doğru tribünde kalp krizi geçiren taraftarın hayatını kaybetmesine yönelik 24Erzincanspor'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu metne yer verildi:

“11.12.2022 tarihinde saat 14.00'te Erzincan Şehir Stadyumunda oynadığımız Esenler Erokspor maçının 85. dakikasında Batı A tribününde taraftarımız Turgay Eren kalp krizi geçirmiştir. Olay esnasında aynı tribünde bulunan Doç.Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kardiyolog Dr. Tayfun Gündüz, kulüp doktorumuz Dr. Reşit Karaköse ile kulüp masörümüz Galip Tolga Ertürk maçı bırakıp anında olaya müdahale etmişlerdir. Kendilerinin ambulansa ve içinde ki ekipmanlara ihtiyacı olduklarını ve ambulansın gelmesini istemlerinin üzerine seyircilerimizin ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın ambulansın sahaya girmesi için ısrarla maçı durdurmasını istemesine rağmen, 4. hakem, 1. yan hakem, orta hakem ve TFF temsilcileri hiçbir tepki vermeden maçı oynatmaya devam ettirmişlerdir. Stat içinde bulunan ambulansın saha içine girip, olaya müdahale etmesine müsaade etmemişlerdir. Bunun sonucunda taraftarımıza tribünde ilk müdahaleler doktorlar tarafından yapılmış ancak hastaneye sevki maçtan 20 dakika sonra yapılabilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taraftarımız hayatını kaybetmiştir.

Taraftarımız Turgay Eren'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Her şeyden önce insan hayatının ön planda olması gerekirken, maalesef böyle üzücü bir durumda maçı durdurmayarak oynattıran ve hatta maçta uzatma dakikaları bitmiş olmasına rağmen maçı devam ettiren hakem triosunu şiddetle kınıyoruz.

Daha önce benzer bir olay İspanya 1. liginin 5. haftasında oynanan Cadiz- Barcelona maçının 80. dakikasında yaşanmıştır. Maçın hakemlerinin nasıl davrandığı tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Maç derhal durdurarak ambulans ve tüm sağlık çalışanları olaya müdahale etmişlerdir.

Taraftarımızın hayatını kaybetmesinde maçı durdurmayarak oynatmaya devam ettiren hakemlerin ve Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcilerinin ihmallerinin olduğunu düşünüyoruz. Konu ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması ve bu olayda varsa ihmali olan kişilere gerekli cezanın verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na gerekli şikayetlerde bulunulmuştur. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”