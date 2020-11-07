İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

24Erzincansporun 4. turdaki rakibi Kasımpaşa oldu

Ziraat Türkiye Kupasında 24Erzincansporun 4.

turdaki rakibi Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa oldu.


24Erzincanspor Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kasımpaşa spor ile eşleşti. 24Erzincanspor karşılaşmayı deplasmanda Kasımpaşa Stadyumunda oynayacak.


Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turunun kura çekiminde 52 takım yer aldı. Kupa statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26'sının seri başı olduğu maçlar seri başı takımların sahasında 24-25-26 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.