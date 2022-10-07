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24Erzincanspor'un seyirci sayısı birçok Süper Lig takımını geride bıraktı

TFF 2.

Lig Beyaz grupta kendi evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu ağırlayan 24Erzincanspor'un tribünleri dolduran seyirci sayısı birçok Süper Lig takımını geride bıraktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü 13 Şubat Şehir Stadında oynanan karşılaşmayı basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.


Çarşamba günü Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1'lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14'e yükseltti. 24Erzincanspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaşmasını basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.


Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının seyirci sayıları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 24Erzincanspor'un seyirci sayısı birçok Süper Lig takımını geride bıraktı.


Süper Ligde 8. hafta maçlarının ve seyirci sayıları şöyle oldu:


Alanyaspor- Giresunspor: 1-1 Seyirci: 2 bin 775


Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 1-2 Seyirci 353


Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0 Seyirci 39 bin 317


Sivasspor - Hatayspor: 1-2 Seyirci 3 bin 384


Ankaragücü - Başakşehir: 1-2 Seyirci 10 bin 400


Adana Demirspor - Galatasaray: 0-0 Seyirci 29 bin 327


Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0 Seyirci Bin 529


Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0 Seyirci 12 bin 456


Kayserispor - Trabzonspor: 1-2 Seyirci 10 bin 448

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