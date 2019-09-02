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3. Ordu Komutanı Öngay'dan Başkan Aksun'a iade-i ziyaret

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığı’ndan 3.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığı'ndan 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgenaral Şeref Öngay daha önce kendisini ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a iade-i ziyarette bulundu.


Gerçekleşen ziyarette Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Öngay'ı Belediye Sarayı önünde karşıladı. Daha sonra başkanlık makamına geçen ikili, burada bir süre sohbet ettiler. Korgeral Öngay'a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Aksun günün anısına hediye takdiminde bulundu.


Yaklaşık yarım saat süren ziyaretten sonra Korgenaral Öngay Erzincan Belediyesinden ayrıldı.

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