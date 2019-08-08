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3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş onuruna veda yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3.

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş onuruna Erzincan Valiliğince veda yemeği düzenlendi.


Taşçı Konağında düzenlenen veda yemeğine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'in yanısıra kentin protokolü katıldı.


Vali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'a görev süresi boyunca şehre hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarılar diledi.


Veda yemeği sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

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