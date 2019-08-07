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3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş'tan Başkan Aksun'a veda ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3.

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a veda ziyaretinde bulundu.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek. “Yüksek Askeri Şura Kararları sonrasında emekliye ayrılan çok kıymetli 3.Ordu Komutanımız Orgeneral İsmail Serdar Savaş beyefendi, veda ziyaretleri kapsamında belediyemizi ziyaret ettiler. Göreve başladıkları günden itibaren Erzincan'ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine Erzincan halkı adına teşekkür ediyor bundan sonraki hayatında sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.


Başkan Aksun, 3. Ordu Komutanı Savaş' a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

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