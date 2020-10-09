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3 yavru ayı bir metreden poz verdi

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde yola çıkan 3 yavru ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde yola çıkan 3 yavru ayı cep telefonuyla görüntülendi.


Çağlayan beldesinde restoran sahibi Eray Gül ve ailesi iş yerlerini kapattıktan sonra arabayla evlerine giderken aniden yolda önlerine üç ayı yavrusu çıktı. Gül ailesi hemen cep telefonuyla ayıların sevimliliğini kaydetmeye başladı. Sürücü Eray Gül, yavru ayıların zarar görmeden yoldan kaçması için her durduğunda ayılar da durdu ve ayağa kalkarak arabadakileri izledi. Uzun süre yoldan ayrılmayan yavru ayıların bu sevimli şaşkınlıkları kameralara yansıdı. Anne ayının yol kenarında olduğunu da fark eden Gül ailesi, yavru ayıların sürekli yola dönüp merak içinde kendilerine bakmalarını şaşkınlıkla karşıladı. Yavru ayılar bir süre sonra ormanlık alanda annelerine doğru koşarak uzaklaştı.

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