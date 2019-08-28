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30 Ağustos provası yapıldı

Erzincan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde yapılacak törenlerin provası geniş güvenlik tedbirleri altında yapıldı. Provayı izleyen vatandaşlar alkışlarla askerlere destek verdi.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Ordu Caddesinde gerçekleştirilecek olan törenin provası yapıldı. Erzincan Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan prova öncesinde polis ekipleri Ordu Caddesi ve bazı ara sokakları trafiğe kapatarak bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.


Trafiğe kapatılan caddede, askeri birlikler, polis,112 ve gaziler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak tören geçişinin provasını gerçekleştirdi. Prova vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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