“33. Vergi Haftası Kariyer Planlaması ve Genç Girişimcilere Sağlanan Teşvikler“ semineri verildi

Erzincan'da Ombusmanlık Kulübü ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı işbirliği ile “33. Vergi Haftası Kariyer Planlaması ve Genç Girişimcilere Sağlanan Teşvikler“ konulu konferans gerçekleştirildi.

Erzincan Defterdar Yardımcısı Hakan Akpınar, Erzincan Vergi Dairesi Müdürü Alaattin Altundağ, Hazine ve Mailiye Uzmanı Yunus Daştan ve Vergi Müfettişi Cihan Akgül, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner ve mali hukuk anlamında il düzeyinde en yetkili bürokratların katılımlarıyla gerçekleşen konferansa yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Konferansta öğrenciler ve mezunlara iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak, öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş hazırlama, başarılı bir iş mülakatı geçirebilme konularında bilgiler verildi.