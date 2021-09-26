4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğreticileriyle istişare toplantısı yapıldı

Erzincan İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an Kurslarında görev yapan Kur'an Kursu öğreticileri ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Fuaye Salonu'nda yapılan toplantıda 4-6 yaş grubu kurslarına gelen öğrencilerin eğitimindeki sorumluluklardan bahsedilirken kursların durumu hakkında öğreticilerden bilgiler alındı.

Müftü Burhan Çakır yaptığı konuşmada, “4-6 yaş kurs öğrencilerinin eğitim ve öğretimi sürecinin hassasiyeti önem arz eden bir konudur. Bunun bilincinde olmanın yanı sıra geleceğimiz olan yavrularımıza islam geleneklerini öğreterek eğitmek, sevmek ve sevdirmek anlamında bir ön eğitim verilmesi gerektiği malumlarınızdır. ‘Ağaç yaş iken eğilir' düsturundan hareketle onlara güzel bir ahlâkın eğitimini ve ilkelerini vermek, bunu yaparken de onları kırıp-dökmeden, incitmeden eğitmek gerekir” diyerek 4-6 yaş grubu eğitiminin önemine değindi. İnsan kaynağı, müfredat ve materyal açısından 4-6 yaş ile ilgili eğitimin içeriği hakkında bilgilendirmeler yapan Müftü Çakır, “4-6 Yaş Grubu sınıfların ilimizde artırılması için çok daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Müftülük olarak her türlü gayretin destekçisi olacağız.” dedi.

Öte yandan öğreticiler öneri, eleştiri ve tekliflerini dile getirdi. Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen ile birlikte 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğreticileri katıldı.