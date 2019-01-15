500 başlık düve üretim merkezini kurulacak

Erzincan'da Erzincan Damızlık Hayvancılık Gelişme ve Organizasyon A.Ş. öncülüğünde 500 Başlık Düve Üretim Merkezi, Erzincan Ticaret Borsası , Erzincan Ticaret Odası , Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ziraat Odası tarafından kurulacak.

500 başlık düve üretim merkezinin yeri belirlendiği ve inşaatına başlanmakla beraber gerekli incelemeler ve kontroller Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Zooteknist Ahmet Demirkol , İnşaat Mühendisi Ercan Yılmaz, Birlik Başkanı Y.Faruk Günay tarafından yapıldı.

Hayvancılık sektörünün sürekliliği ve gelişmesi için gerekli olan en önemli temel faktörlerden biri de dişi hayvan varlığının devamlılığı olduğu belirtilerek bununla beraber amacımız düve üretimini artırarak ithalat açığını kapatmak ve kendi hayvanlarımızı üretip çiftçilerimize 0 faizle satarak yetiştiricilerimize destek olmak ve hayvan varlığımızı kendimiz üreterek artırmak amaçlanıyor.

Proje ile ilde bulunan yetiştiricilerin düve üretimini destekleyerek hayvancılığı geliştirmeyi , hayvan üretimini artırmak hedefleniyor.