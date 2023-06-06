500 Yataklı Devlet Hastanesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'da bu yıl içerisinde hizmete girecek olan 500 Yataklı Devlet Hastanesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığınca Erzincan 500 yataklı Şehir Hastanesi ihalesi 24 Ocak 2019 tarihinde yapılmıştı. Yatırımın sözleşme bedeli 356.561.055,98 TL olan hastane Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43.000 m arsa alanı üzerine toplamda 140.000 m2 kapalı alana sahip olarak inşa edildi. Bina 3B+Zemin+4 Kat olup deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanıldı. Hastane binasında, kapalı otopark sayısı 574 araçlık, açık otopark sayısı ise 163 araçlık, hastane yatak kapasitesi de 228 çift yataklı, 12 tek yatak kapasiteli, yoğun bakım yatak sayısı 46, ameliyathane sayısı 13 adet, poliklinik oda sayısı 80'dir.

Ayrıca proje tamamlandığında rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, endoskopi, kolonıskopi, kemik dansitometri, nükleer tıp bölümü (PET CT odası), gama kamera odaları, alerji test, onkoloji merkezi, kemoterapi salonu, hiberbarik oksijen tedavi odası mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarları, mahkum hasta yatak odası, USG, röntgen, MR Tomıgrafi EKG, diyaliz, acil poliklinik, KVC yoğun bakım, anjiyografi, toplantı odaları, hobi odaları, kütüphane, seminer, toplantı salonu ve ibadethane gibi birimler faaliyete geçerek Erzincan'ın hizmetine sunulacak.

Konu ile ilgili, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında, Hizmet Başkanları ve ilgili birim sorumlularının katılımıyla; Erzincan'da açılacak olan 500 Yataklı Devlet Hastanesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.