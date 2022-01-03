6 metrelik kardan adam

Erzincan'da 6 metre uzunluğunda dev kardan adam yaptılar.

Erzincan'ın Demirkent mahallesinde bir araya gelen gençler, el ele vererek yaklaşık 4 saatte 6 metre boyunda dev bir kardan adam yaptı. Erzincan'da iki gündür aralıklı devam eden kar yağışı bugün sabah itibarıyla etkisini kaybetti. Güneş yüzünü gösterdi. Uzun bir aradan sonra yağan karın sevincini yaşayan vatandaşlar, ilginç figürler ortaya çıkardı.

Demirkent'te gençler el ele vererek 6 metre uzunluğunda bir kardan adam yaptı. Yoldan geçenler kardan adama "Gulyabani" yakıştırması yaptı. Dev kardan adam görenleri tebessüm ettirdi.

Dev kardan adamı yapanlardan Kadir isimli genç , "Uzun zamandır Erzincan'a kar yağmadığı için en sonunda bu kar sevincini yaşadık. Gençler, mahalleli, çocuklarla birlikte 4 saate yakın bir süre ile kardan adam yaptık. Kimseye benzetmeye çalışmadık. Herkes benzer bir özelliği çıkmış oldu. Farklı yorumlarda bulunanlar oldu" dedi.