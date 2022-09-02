60 yaş ve üstü yetişkin gençler bocce şampiyonası

100. Yıl Atatürk Huzurevi ve YHBRM Müdürlüğü bocce takımı ilk müsabakasını Erzincan'da Malatya Huzurevi Müdürlüğü bocce takımı ile gerçekleştirdi. Karşılaşma öncesi müsabakanın açılış atışını İl Müdürü Serdar Demirci yaparak her iki takımada başarılar diledi.

Heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşma Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi ve HYBRM müdürlüğünün galibiyetiyle sonuçlandı. Takım oyuncuları galibiyetten dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, diğer müsabakalar içinde azimli ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceklerini söylediler.

Müsabakanın ardından her iki takım oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program son buldu.