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7 ayrı kurumdan yaklaşık 50 personel 112 çatısı altında toplanacak

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.


İçişleri Bakanlığınca yürütülen acil çağrıların tek çatı altında birleştirilmesi projesi kapsamında; 110 itfaiye, 112 Ambulans, 122 AFAD, 155 polis imdat, 156 jandarma, 177 orman ve olan illerde 158 sahil güvenlik olarak hizmet veren numaralar 112 olarak tek bir numarada birleştirilerek hizmet verecek.


İncelemeler sırasında bilgi veren 112 Çağrı Merkezi Müdürü Metin Kuleli, fiziki olarak hazır hale getirilen binanın teknik eksikliklerinin giderilmesinin ardından en kısa zamanda hizmet verebileceğini söyledi.


Yeni 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasının değişen ve gelişen Erzincan'a yakışır bir bina olacağını söyleyen Vali Mehmet Makas, yaklaşık 4 bin 600 m2'lik kapalı alana sahip olacak hizmet binasında çalışma ofislerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonu, çağrı merkezi, kriz merkezi ve personelin faydalanabileceği sosyal alanların da olacağını söyledi.


7 ayrı kurumdan yaklaşık 50 personelin 112 çatısı altında toplanacağını belirten Vali Makas, kurumun en kısa zamanda faaliyete başlayacağını kaydetti.

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