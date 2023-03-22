“7. Geleneksel Şanlı Bayrağım” sergisi okul bahçesinde gerçekleşti

Geleneksel Şanlı Bayrağım” sergisi okul bahçesinde gerçekleşti.

Program, sergi öncesi çocukların büyük emeklerle ezberledikleri İstiklal Marşının 2 ve 10 kıtasını okumalarıyla başladı. Büyük bir coşkuyla okunan İstiklal Marşının ardından öğrencilerin 10 Kasım'da Anıtkabir'e göndermiş oldukları mektuplara, Anıtkabir Müze Komutanlığı tarafından gönderilen cevap mektupları okundu.

İlgi gören anlamlı sergide öğrencilerin el ürünü hepsi bir birinden güzel şanlı bayraklar katılımcılar tarafından tek tek ziyaret edildi. Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Yasemin Sezen Korkmaz bayrakların yapım aşamasında velilerin çocuklarla birlikte zaman geçirdiğini; bayrak, vatan, millet gibi manevi duyguların küçük yaşlardan itibaren evlatlarımıza aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sergiye katılan protokol üyeleri ve davetliler serginin hazırlanmasında emeği geçen Mimar Sinan Anaokulu idaresi, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.