7 yılda 7000 Düve dağıtıldı

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nce 2010 yılında başlanan çalışma kapsamında 2017 yılına kadar 7000 hayvan dağıtıldığı açıklandı.

Ayvetsan Firması ve Avusturya'dan düve alınan Schalk Firması ile ortak bir çalışma yürüterek düve alımları gerçekleştirıldı. Avusturya ve Viyana gibi Avrupa'nın çeşitli yerlerinde işletmeleri gezerek alınacak hayvanların fiziksel ve verim özelliklerini göz önünde bulundurarak yetiştiriciler için özenle seçildiği belirtildi.

Seçilen hayvanların nakil araçlarına yüklenmesi ve transport sürecini yakından takip ederek yetiştiricinin ihtiyacı olan hayvanlar yetiştiricilere ulaştırıldı.

Düve dağıtımında Ziraat Bankası ortaklığıyla 0 faizle 2 yıl sonra ödemeli olarak dağıtıldı. Dağıtılan düvelerin sütlerini süt toplama merkezine gönderme şartı ile dağıtıldı. Düve başına süt paralarından 50 TL kesinti ile banka hesaplarından düşürüldü.

Amacın öncelikle yetiştiricinin ihtiyacı olan hayvanları ithalat ile karşılayarak yetiştiricilerimize belirli bir popülasyon oluşturmak ve verim özellikleri bakımından yüksek verimlere sahip kombine ırklarla karlı bir sektör oluşturmak olduğu kaydedildi.

Yetiştiricilere verilen hayvanlarla yetiştiricilerin kendi hayvan varlığı artırarak devam etmesi ve birliğin sağlanan (suni tohumla , süt toplama vb) hizmetler ve projelerle bu sektörün daha karlı hale gelmesini amaçlanıyor