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74. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi liderleri 74.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi liderleri 74. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla Verem Savaş Dispanserliğini ziyaret etti.


Verem Savaş Dispanseri İl Koordinatörü Dr. Ertan Murat'ı makamında ziyaret eden gençler hafta dolayısıyla tebriklerini ileterek hediye takdiminde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Ertan Murat, her yıl Ocak ayının ilk haftasında kutlanan Verem Savaşı Eğitimi ve Propaganda Haftası ile ilgili olarak gençlik liderlerine bilgi verdi.


Dr. Murat, “Toplum için büyük bir sağlık sorunu olan verem hastalığı bulaşıcı ve sosyal yönü çok önemli bir hastalıktır. Bu nedenle sadece hasta değil, toplumun tümünün hastalığa karşı devamlı eğitilmesi gerekmektedir” dedi.

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