76 yıldır sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türklerinden İdlib'e yardım eli

İçişleri Bakanlığı tarafından İdlib için "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan briket ev kampanyasına 76 yıldır sürgün hayatı yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden de yardım eli uzandı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Bizlerde 7 konut briket evle bu kampanyanın içerisinde olduk.” dedi.

Erzincan'a kısa bir süre atanan Vali Mehmet Makas'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunmak üzere kente gelen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, İdlib'e başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından İdlib için başlatılan briket ev kampanyasına yıllarca sürgün hayatı yaşayan Ahıska Türklerinin duyarsız kalmadıklarını ifade eden DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak Erzincan'da yaşayan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ukrayna'nın sıkıntılı bölgelerinden Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türkleri olarak bugün Valimizle bir toplantı yapalım hem de ‘hayırlı olsun' temennisinde bulunalım diye bir ziyarette bulunacağız. Geçen haftalarda İçişleri Bakanlığımız tarafından AFAD Başkanlığı koordinasyonunda İdlib'deki kardeşlerimizle ilgili bir kampanya başlatıldı. Briket ev kampanyası. Bizlerde Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak bu kampanyanın içerisinde olalım. Şundan dolayı bu kampanyada olmamız çok önemliydi. Ahıskalı Türkler 76 yıldır sürgün hayatı yaşayan, dünyanın değişik bölgelerine savrulan bir topluluk. Türk topluluğu. Bu sebeple vatansızlığın, yuvasızlığın ne kadar acı olduğunu en iyi bilen insanlardır Ahıska Türkleri. Bu sebeple şu anda mazlum durumda İdlib'de evi olmayan, çadırda yaşayan halk için başlatılan bu kampanyaya Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak bizde, Üzümlü'de yaşayan Ahıska Türkleri olarak bu kampanyaya bizlerde yardımda bulunduk. Bugün bu yardım yaptığımız evlerin dekontlarını valimize takdim edeceğiz.

Erzincan Üzümlü'de yaşayan Ahıska Türkleri o zor şartları bildikleri için İdlib'deki kardeşlerimize elimizdeki imkanlar dahilinde bu anlamlı ve önemli kampanyanın içerisinde olmak istediler. Bu kampanyayı yapan İçişleri Bakanlığımıza, AFAD başkanlığına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı da burada duyarsız kalmayarak bu anlamlı kampanyanın içerisinde olmak arzusundaydı. Bizlerde 7 konut briket evle bu kampanyanın içerisinde olduk.” diye konuştu.