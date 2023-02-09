91 komando deprem afet bölgesine uğurlandı

Afet bölgesindeki depremzedelere destek vermek için Erzincan'ın Refahiye ilçesi Jandarma Tabur Komutanlığı ekipleri sabahın ilk ışıklarında hava yolu ile yola çıktı.

Hatay ilinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan komandoları Vali Mehmet Makas, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve personeller tarafından dualar eşliğinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanından uğurlandılar.

Vali Mehmet Makas, komandolara verecekleri desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ederek, yollarının açık olmasını diledi.