A Milli Futbol Takımının Fransa galibiyeti Erzincanlıları sevince boğdu

maçında Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup ederek grubunda liderliğe yükselmesi, Erzincan'da açık havada televizyon ekranından maçı izleyen vatandaşları sevince boğdu.

Ay- yıldızlılar, EURO 2020 elemeleri H grubu 3. maçında Fransa ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanan mücadeleyi A Milli Takımı 2-0 kazandı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kaan Ayhan ve 39. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ile geçen milli takım, dünya devi Fransa'yı da yenip liderlik koltuğuna oturdu.

Erzincan'da maçı açık alanda ekran başında izleyen futbol severler, Türkiye'nin bulduğu pozisyonlarla hop oturup hop ayağı kalktılar. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzincanlılar galibiyet sevinci yaşadı. Vatandaşlar ‘Türkiye', ‘Türkiye' sloganları atarak sevinç gösterisinde bulundu.