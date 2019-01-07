A Milli Futsal Takımı Erzincan'a geliyor

A Milli Futsal Takımı ve Tacikistan Futsal Milli Takımı ile özel bir karşılaşma yapmak üzere Erzincan'a geliyor.

A Milli Futsal takımı 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Tacikistan ile özel maç yapacak. Futsal Milli Takımının Tacikistan ile oynayacağı özel maç ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futsal Takımı ile Tacikistan A Milli Futsal Takımı maçı 9 Ocak Çarşamba ve 10 Ocak Perşembe günü Merkez Spor Salonunda akşam saatlerinde 16.30'da oynanacak." dedi. Futsal Milli Takımını Erzincan'da ağırlamaktan onur ve gurur duyduklarını belirten Mumcu, "Tacikistan Milli Takımını şuan ilimizde misafir ediyoruz, akşam saatlerinde ilk antrenmanlarını yapacaklar. Çarşamba ve Perşembe günüde saat 16.30'da maçlarını oynayacaklar. Erzincan'da böyle büyük bir milli maça ev sahipliği yapmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Spor kulüplerimizi, amatör spor kulüplerimizi bu maçı izlemeye ve A Milli Takımımıza destek olmaları adına davet ediyorum. Umarım halkımızda bu maça yoğun ilgi gösterir. Erzincan'da uzun süredir milli düzeyde, milli maç düzeyince herhangi bir Branşta maç yapılmamıştı. Bunu ilk olarak inşallah 2019 yılında açmış olacağız. Farklı Branşlarda da müsabakalar yapılacak. Yapımı devam eden yeni stadyumumuzun tamamlanması ile birlikte Milli Futbol takımımızı da Erzincan ilimiz de misafir edeceğiz. Salon sporları ve diğer Branşlarda da inşallah milli oyuncuları ilimizde ağırlayacağız. 9 Ocak Çarşamba ve 10 Ocak Perşembe günü Merkez spor salonunda akşam saatlerinde 16.30'da oynanacak olan Türkiye Tacikistan Futsal Milli maçına tüm halkımızı hem maçı izlemeye, hem de Milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.