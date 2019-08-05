Açık unutulan lamba samanlığı yaktı

Erzincan'a 35 kilometre uzaklıktaki Karatuş köyünde açık unutulan lambanın ısınması sonucu samanlıkta yangın çıktı.

Yangın, bugün saat 05.30 sıralarında Erzincan merkez Karatuş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Gerçek'e ait içerisi ot dolu samanlıkta lambanın açık unutulması sonucu ısınmadan kaynaklı yangın çıktı. Samanlıktan dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye personeli ve aracı sevk edildi. Çıkan yangın köyde büyük paniğe yol açtı.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iş makinesi ve köy halkının yardımı ile samanlık içerisini dışarı boşaltarak yangının içeride mevcut olan samanlara, yonca balyalarına ve ahıra sirayet etmesini engelledi.

İtfaiye ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Köy yollarının dar ve tarım aletlerin yol üzerinde olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Çıkan yangında 10 ton saman, 1,5 ton yonca balyası ve samanlık zarar gördü.