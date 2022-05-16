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Adacıkta mahsur kalan 16 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde nehir sularının yükselmesi üzerine adacıkta mahsur kalan 16 adet büyükbaş hayvan jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde nehir sularının yükselmesi üzerine adacıkta mahsur kalan 16 adet büyükbaş hayvan jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya köyünde, 16 adet büyükbaş hayvanın nehir kenarında oluşan adacıkta mahsur kalması üzerine hayvan sahipleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım talebinde bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'a ait şişme bot yardımı ile ekipler adacığa geçerek, mahsur kalan hayvanları kurtardı.

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