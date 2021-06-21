Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş, kariyer söyleşilerinin konuğu oldu

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Odabaş'ın konuşmacı olarak katıldığı “Adalet MYO Öğrencilerinin Kariyerlerine Yönelik Söyleşi” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Seyithan Kaya ve Öğr. Gör. Gökhan Çaybaşı'nın yaptığı programa Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şengül Al Kılıç, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şengül Al Kılıç, katılımcılara okul hakkında bilgi vererek, Adalet Meslek Yüksekokulunun adalet hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere uygun olarak teorik ve uygulamalı olarak eğitim verdiğini aktardı. Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin geniş bir iş imkanına sahip olduğuna vurgu yapan Al Kılıç, “Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler Adalet Bakanlığı bünyesinde yazı işleri müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, ceza infaz kurumları müdürü, ceza infaz memuru, zabıt katibi ya da mübaşir olabilmektedir” dedi.

Hedeflerinin, öğrencileri en iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak olduğuna dikkati çeken Al Kılıç, “Etkinliğimizi bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriyoruz” diyerek katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise konuşmasına etkinliğin verimli geçmesi temennisinde bulunarak, Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Odabaş'ın yapacağı konuşmalardan ve tecrübelerinden kendilerinin de istifade edeceğini kaydetti. Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilerin geniş bir perspektifte iş imkanına sahip olduğuna vurgu yapan Levent, öğrencilere meslek hayatında başarılar diledi.

Programa konuşmacı olarak katılan Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Odabaş ise konuşmasına “Gelecekte teşkilatımızın çeşitli birimlerinde beraber çalışacağımız öğrenci arkadaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyum” diyerek başladı. Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Adli Teşkilatın çeşitli alanlarında çalışma fırsatı elde edeceğini belirten Odabaş, öğrencilere kendilerini her alanda geliştirme tavsiyesinde bulundu. Çok hassas bir alanda hizmet verdiklerine değinen Odabaş, hassas hizmetin gereksinimlerinden ötürü mevzuata hakim olunması gerektiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Teorik bilgileri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra bu teorik bilgileri nasıl uygulamaya geçirmeniz gerektiğini de çok iyi kavramalısınız. Adli teşkilatımızın birimlerinde staj yaptığınız dönemlerde bu teorik eğitimlerin nasıl uygulamaya geçtiğini görüyorsunuz. Bu yüzden staj yaptığımız dönemlerde çalışma arkadaşlarımızın neler yaptığına çok dikkat edin, bunlar ilerde sizin için çok önemli olacak.”

Programın devamında öğrencilere meslek hayatında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili deneyimlerini paylaşan Odabaş, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.