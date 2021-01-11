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Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Odabaş'tan İHA'ya ziyaret

Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.


Ziyarette, kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığını belirten Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile personellerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.


Akbuğa'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Odabaş'a teşekkürlerini iletti.

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