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AFAD tarafından kurtarılan şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı

Erzincan’da mantar topladığı sırada ayak bileğini kıran ve dağda mahsur kalan vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da mantar topladığı sırada ayak bileğini kıran ve dağda mahsur kalan vatandaş AFAD tarafından kurtarıldı. Şahsa 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.150 lira para cezası uygulandı.


Üzümlü ilçesine bağlı Bulanık Köyünde mantar toplamaya giden 65 yaşındaki Müslüm Toprak, dönüş yolunda düşerek ayak bileğini kırdı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine köye 6 kilometre uzaklıkta olan Toprak'ın kurtarılması için AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.


AFAD ekipleri tarafından dağda mahsur kaldığı yerden kurtarılan Müslüm Toprak, sedyeyle taşınıp köye getirilerek tedavi için hastaneye kaldırıldı.


Toprak'a 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.150 lira para cezası uygulandı.

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