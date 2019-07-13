İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu

Erzincan’da dağlık alanda bir yamaçta 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Erzincan'da dağlık alanda bir yamaçta 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.


Erzincan'ın Karakaya beldesi Çınarlı Mahallesinde dağlık alanda mahsur kalan 4 keçi, sahipleri ve mahalleli tarafından kurtarılamayınca AFAD'a haber verildi. Mahalle sınırları içerisinde bulunan kayalık mevkiine gelen ekipler keçilerin bulunduğu yere halatla inmeye karar verdi. Alınan güvenlik tedbirleri sonrasında yamaca inen AFAD personeli, keçileri bulundukları yerden indirdi.


Firari keçiler sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.