AFAD'tan Mutu Tünelinde nefes kesen tatbikat

Erzincan'da tünel içerisinde yaşanacak olası kazalarda kurtarma çalışmalarına yönelik nefes kesen tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği trafik kazası sonrasında araç içerisinde sıkışan yaralılar kurtarılırken o anlar İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Erzincan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Erzurum-Erzincan-Tunceli yol ayrımı 50. kilometrede bulunan Mutu Tünelinde kurtarma tatbikatı yapıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra jandarma, UMKE ve polis ekiplerinin de destek verdiği tatbikat gerçeği aratmadı. Nefes kesen tatbikatta tünel içerisinde trafik kazası sonrası takla atan araçta bulunan yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye taşındı.

Ekiplerin üstün performans gösterdiği tatbikat İHA ekibi tarafından tünel içerisinde drone ile havadan kayıt altına alındı.

"Her olaya hazır olmak için zaman zaman tatbikatlar icra ediyoruz"

AFAD Müdürü Kadir Çelik, tatbikat sonrası görev alan ekipleri tebrik etti.

Çelik, "Her olaya hazır olmak için zaman zaman tatbikatlar icra ediyoruz. Tüneller kapalı yapılar olduğundan, tünel giriş ve çıkış potallerinde veya tünel içinde meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda, tüneli kullanan araçlar, yolcu ve sürücüleri istenmeyen sonuçlarla karşılayabilmektedir. Erzincan AFAD olarak ilimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmektedir. İlimizde 2018 yılında 71 sıkışmalı trafik kazası meydana gelmiş. 19 vatandaşımız ölü, 167 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılmıştır. 2019 yılında ocak ayından bugüne kadar 15 trafik kazası meydana gelmiş, 28 vatandaşımız yaralı olarak çıkartılmıştır. Meydana gelecek olumsuzlukların, oluşturulabileceği etkilerin önüne geçmek üzere AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzincan Karayolları Şube Müdürlüğü, Erzincan itfaiyesi, UMKE'nin de katılımıyla D-100 karayolunun 50. kilometresi Mutu Tünelinde tatbikat icra edilmiştir" diye konuştu.