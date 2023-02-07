Afet bölgesi için Erzincan'da yürütülen yardım toplama faaliyetlerine yönelik toplantı düzenlendi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 şiddetinde ki depremler sonrasında Erzincan'da başlatılan yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak Vali Mehmet Makas başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı salonunda Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları Mehmet Deniz Arabacı ve Yunus Emre Temel, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Hakan Dedebağı ve ilgili kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mesleki odaların yöneticileri katıldı.

Vali Makas, toplantıda yaptığı açıklamada, 11 ili kapsayan büyük bir depremin yaşandığını belirterek, bu büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Vali Makas konuşmasının devamında, "Depremin ilk anından bu yana ilimizde kriz merkezini oluşturduk. Bakanlığımızın ve AFAD Başkanlığımızın koordinesinde verilen görevleri bir bir yapmaya çalışıyoruz.

İş makinesi olarak vilayetimiz, belediyelerimiz, İl Özel idaresi ve kamu ağırlıklı olmak üzere 45 tane iş makinesini tarafımıza bildirilen illere intikallerini sağladık. Bu iş makineleri görev sahamız olması nedeniyle ağırlıklı olarak Malatya'da çalışmalara başladı. Yine Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman illerine görevlendirilen personellerimiz oldu. Personel bağlamında arama kurtarma personelimiz başta olmak üzere 437 personelimizi göreve yolladık. Bunun içerisinde jandarma, emniyet ve sağlık personellerimiz, arama kurtarma timlerimiz, gıda kontrol timlerimiz var. Yine Can Erzincan'ımızın bu işe ne kadar ehemmiyet verdiğinin ispatı olan gönüllülerimiz var. ACAR Arama Kurtarma, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün AKUB ve İHH'nın ekipleri var.

Yine özel sektör kuruluşlarımızdan arama kurtarma ekiplerini bolgeye gönderdik. Sivilden de 83 kardeşimizi arama kurtarma ekiplerine destek olmak adına afet bölgesine sevk ettik.

Arama kurtarmaya destek vermek adına bu Erzincan'ın güzelliğini gösteriyor.

İş makinesi olan iş insanlarımız makinelerimizi göndermek istiyoruz, katkıda bulunmak istiyoruz diye aradılar. Bu bizim için büyük neşe kaynağı oldu. Allah var etsin her birini. Ticaret Odamız, Esnaf Odamız hem maddi bağlamda hem yardım bağlamında hem de nakliyede kullanılacak araç desteği bağlamında kendilerinin istekleri oldu. Ben tüm Erzincan adına tüm Türkiye adına Erzincan halkına teşekkür ediyorum. Allah var etsin.

Erzincan deyince en büyük depremi yaşamış, 1939 depreminde 30 binden fazla şehit vermiş bir kentimiz. Dolayısıyla acının ne demek olduğunu biliyor. Depremin ne demek olduğunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda. Yaraları bir an önce saralım diye yardım kampanyası başlatıldı. Depremin ilk anından itibaren AFAD açmış olduğu hesaplarda maddi yardımları zaten topluyor. Ayni yardımlar noktasında da vatandaşımızın ne yapabiliriz diye bizlere talepleri oldu. Bu yardımı da toplamak adına bir araya geldik. Depremi yaşayan tüm illerimiz ve vatandaşlarımızla dertleneceğiz. Bölgede bulunan ve görevlendirilen bakanlarımız ve valilerimiz ile koordineli bir şekilde bu çalışmaları yürüteceğiz. Dün sadece 5 tır yardım toplandı. Devamı da var. Erzincan halkı çoluğunun çocuğunun rızkında keserek ne yapabiliriz diye milletimizin derdi ile dertleniyor. Bu Türk Milletinin en büyük hasleti olan birlik ve beraberliğin tezahürüdür. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Fırıncılar odası, Kızılay Şube Başkanlığımız, 3. Ordu Komutanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ekmek ihtiyacının giderilmesi için çeşitli teklifler var. Bu organizasyonu yapacağız. Halkımızın gösterdiği bu birlik ve beraberlik, bu yaraları tez zamanda saracağımızı gösteriyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. En kısa zamanda ve en hızlı şekilde neleri bölgeye ulaştırabiliriz onun planlamasını yapacağız. Deprem felaketi ile yüz yüze gelmeden önce ilimizin kurtuluşunun 105. Yıl dönümü münasebetiyle çok kapsamlı bir program hazırlamıştık. Deprem sonrası bunun sanatsal kısmını iptal ettik. Sadece Kitap Fuarı, Mevlid ve Birlik Cemi kalsın manevi boyutu kalsın hem de deprem şehitlerimize dulalar edelim diye düşündük. Fakat ayni yardım toplama işi hasıl olunca kitap fuarı kısmını da iptal edip kitap fuarı için kurduğumuz çadırı bu ayni yardımlar için toplama alanı olarak belirledik. Ama hem Mevlidimizde hem de Birlik Cemimizde bize bu vatanı kanlarıyla canlarıyla vatan etmiş şühedayı anacağız. Hem de depremzede kardeşlerimize dualar edeceğiz. Bölgede bizden istenilen su, battaniye, ısıtıcı ve gıda maddeleri bunlara ağırlık vereceğiz.

Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin niyazı ve temennisi ile Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

Vali Makas tarafından yapılan açıklamanın ardından Erzincan'da devam eden yardım toplama faaliyetleri ve toplanan yardımların afet bölgesine gönderilmesi hakkında toplantıya katılanlar ile değerlendirmeler yapıldı.