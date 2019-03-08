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Ağaçlandırma çalışmaları başladı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına başladı.


Ağaç dikim zamanının gelmesiyle birlikte Erzincan-Sivas Yolu istikametinde geçtiğimiz aylarda yapılan kaldırımlara Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç dikimi yapıldı. Ekipler buradaki çalışmalarından sonra Tekin Civaş Bulvarı'nda çalışmalarına devam edecekler.


Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuyla ilgili açıklamasında, “Baharın gelmesiyle birlikte çalışmalara hız verdik. Can Erzincan'ımıza can verecek oksijen depolarını gelecek nesillerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.5 yılda 15 yaş üzeri 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Şimdi de eksik kalan birkaç noktada bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Erzincan Belediyesi olarak yaşanabilir bir şehir olma yolunda büyük adımlar attık ve sonucunda yeni bir Erzincan oluşturduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

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