Ağaçları kemiren tavşanlar şikâyet konusu oldu

Erzincan'da meyve bahçelerindeki ağaçları kemirerek kurumalarına neden olan tarla tavşanları Tarım ve Orman Müdürlüğüne şikâyet edildi.

Erzincan'da bazı meyve bahçelerinde tavşan zararları görülmeye başlandı. Meyve bahçelerinde özellikle genç meyve ağaçlarının kabuklarını kemirmek suretiyle zarar oluşturan tavşanlar, ağaçların kurumasına neden oluyor.

Erzincan Merkeze bağlı Çağlayan Beldesinde bulunan bahçelerde de tavşan zararları üzerine çiftçilerin durumu Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirmeleri ile beldeye ekipler sevk edildi. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrol edilen bahçelerde meydana gelen zararın tamamen tavşanların ağaç kabuklarını kemirmelerinden dolayı kaynaklandığını bildirdiler.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tarla tavşanları gıda bulmakta güçlük çektiği kış aylarında, özellikle arazinin karla kaplı olduğu dönemlerde meyve, kavak, söğüt gibi ağaçların kabuklarını kemirerek ağaçların kurumlarına neden olmaktadır. Zaman zaman ekolojik dengenin bozulması suretiyle tavşan popülasyonunda artışlar görülmektedir. Kurt, çakal, vaşak, yabani kedi, tilki, sansarlar tavşanların doğal düşmanlarıdır. Böyle durumlarla karşılaşılmaması için öncelikle yabani hayvan popülasyonun korunması suretiyle ekolojik dengenin sağlanması en önemli çarelerden biridir. Öte yandan çiftçilerimiz tarafından, bağ ve bahçelerin çevresinde tavşanların barınabilmesine yarayacak sık sınır çitleri bırakmamalı, çevrede görülen tavşanlar uzaklaştırılmalıdır. Fidanların etrafları çeşitli engellerle korunmalıdır. Tavşanlara karşı kimyasal mücadele ise kemirilen fidanın cinsine ve kemirilmesinin yaygınlığına göre karar verilir. Eğer yaptığı zarar önemli görülüyor ise kaçırıcı bir ilaç ile ağaçlar ilaçlanır” denildi.