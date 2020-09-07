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Ağaçlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü

Erzincan’ın Tatlısu köyünde ağaçlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Erzincan'ın Tatlısu köyünde ağaçlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.


Erzincan şehir merkezine 31 km uzaklıktaki Tatlısu köyünde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 2 dekarlık bir alanda ağaçlar zarar gördü. Pazar günü saat 16. 25 sıralarında yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri olay mahalline intikal etti. İtfaiye ekipleri yoğun duman ve alevlerin arasında yangının büyümesini engelleyerek 20 dakika da kontrol altına aldılar. Söndürme ve soğutma çalışmaları yaptıktan sonra yangın mahallinden ayrıldılar.

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